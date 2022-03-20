На Банковій посадовців просять правильно говорити про майбутню перемогу України: топ-3 правил

Передусім, закликають регіональних посадовців не говорити про надання зброї Україні й підготовку контрнаступів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна точно прийде до перемоги над Росією, яка цинічно напала на неї і варварськи знищує територію. Проте, він закликав не допомагати окупантам і не розголошувати деяку інформацію.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 20 березня.

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"25-й день війни, 25-й день повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію і, на жаль, 25-й день Росії не вистачило, щоб зрозуміти, жодного шансу перемогти у них немає. А я хочу попросити про декілька речей. Це стосується, передусім, високопосадовців. Будь ласка, будь-яку інформацію про постачання нам зброї, будь-якої зброї з будь-якої країни давайте не розголошувати до моменту, поки ця зброя не почне працювати. Це дуже важливо. Логістичні центри працюють, переговори з країнами тривають, але давайте про це не говорити в широкому форматі і в широкому ефірі", - закликав Подоляк.

Крім того, радник голови Офісу президента попросив місцеву владу не розголошувати будь-яку передислокацію українських військ, які готуються до контрнаступу.

"Давайте не говорити про будь-які передислокації українських військ, які готуються до контрнаступу. Контрнаступи будуть у всіх напрямках, тому що це наша територія. Збройні сили розуміють, звідки і як треба атакувати. Але давайте про це не говорити заради лайків і шерів", - сказав Подоляк.

Подоляк наприкінець вкотре запевнив, що "жодної зради немає і не буде".

"93% вважають, що ми йдемо до перемоги. І ми точно до неї прийдемо. Давайте тільки про це говорити правильно" - додав він.

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