На Банковій повідомили кількість жертв агресії РФ за вчора

На Херсонщині за добу троє загиблих.

У результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протягом минулої доби, 25 жовтня, загинуло і постраждало понад 20 мирних людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.

За даними місцевих ОВА, станом на ранок 26 жовтня найбільше жертв агресії РФ за минулу добу - у Донецькій області. У цьому регіоні виявили 5 загиблих (зокрема, виявлено 4 вбитих раніше) і 4 поранених.

У Дніпропетровській області від атаки російських окупантів двоє людей загинуло і четверо отримали поранення.

У Запорізькій області двоє цивільних осіб загинуло і ще двох було поранено. У Херсонській області - 2 загиблих, 3 поранених; у Харківській області - одна людина внаслідок підриву на міні отримала поранення.

Нагадаємо, станом на ранок 26 жовтня понад 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, окупанти вбили в Україні 430 дітей. Ще понад 820 поранено.

Як повідомлялося, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що світ повинен визнати численні злочини Росії, яка повномасштабно вторглася до України, геноцидом українського народу.

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