На Банковій повідомили, що понад 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано

На Банковій повідомили, що понад 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що працівники ДСНС та комунальні служби кожного дня працюють над відновленням зруйнованої інфраструктури України.

На сьогодні в Україні деокуповано 1 тис. міст та сіл, понад 370 звільнених населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів.

Про це Тимошенко заявив на брифінгу 10 червня.

"Заклади охорони здоров'я відновили роботу в 445 населених пунктах, заклади освіти – більше ніж у 450 населених пунктах. Послуги мобільного зв'язку та інтернету відновлено більше ніж у 760 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу на 64% територій, звільнених від російської окупації", - розповів він.

Поступово відновлюється транспортне сполучення у звільнених містах: на 70% - автомобільне і на 45% - залізничне. У понад 600 населених пунктах налагоджено роботу магазинів, додав заступник голови ОП.

Крім того, триває розмінування населених пунктів: Охтирка, Тростянець, Великий і Малий Висторопи, Калинівка та Бочечки Конотопського району.

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Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до Нідерландів через їхню позицію про вступ України до ЄС.