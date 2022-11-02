На Банковій повідомили, скільки людей стали жертвами агресії РФ за добу

У результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протягом минулої доби, 1 листопада, загинуло і постраждало майже 30 мирних людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.

За даними місцевих ОВА, за минулу добу загинуло 9 осіб; постраждало - 19.

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Станом на ранок 2 листопада найбільше жертв агресії РФ за минулу добу у Донецькій області, де виявили 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених поранених.

У Харківській області від дій РФ семеро людей отримали поранення, зокрема, двоє дітей.

Ще по одній людині поранено у результаті агресії окупантів у Запорізькій області, а також на Сумщині.

Раніше російський окупант розповів дружині, що загарбники РФ, залишаючи Лиман під час контрнаступу ЗСУ, вбивали мирне населення.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинули чотири цивільні людини. Утім, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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