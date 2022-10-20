На Банковій повідомили, скільки людей в Україні загинуло вчора внаслідок агресії РФ

Від обстрілів Російської Федерації протягом минулої доби, 19 жовтня, загинуло і постраждало понад 42 мирних людей.

Про це 20 жовтня заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Повідомляється, станом на ранок 20 жовтня найбільше жертв російської агресії за минулу добу - у Донецькій області. Там 13 загиблих цивільних осіб (зокрема виявлено 12 вбитих раніше) і 5 поранених.

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У Запорізькій області внаслідок атаки РФ троє людей загинули і ще восьмеро отримали поранення. У Харківській області - 2 загиблих, зокрема, це працівники ДСНС, які підірвалися на міні, а також ще 5 поранених (у т.ч. 4 працівники ДСНС на міні).

На Херсонщині одна цивільна особа загинула та ще одна - поранена. Від обстрілів РФ у Чернігівській області - 4 поранених.

Україна під обстрілами

Війська РФ 19 жовтня продовжили обстрілювати Україну. Повідомлялося про вибухи в низці великих міст України, зокрема, в Києві, Чернігові та області, Вінницькій та Полтавській областях.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що за місяць над Україною збили 233 дрони Shahed-136 і десятки ракет. Лише за 19 жовтня на Київському напрямку знищили 10 іранських дронів, ще 11 - збили на південному напрямку.

Під час тривоги росіяни завдали удару по Івано-Франківській області, це підтвердила керівниця ОВА Світлана Онищук. На Бурштинській ТЕС виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок ударів в Україні були перебої зі світлом. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Також попереджають про потенційні віялові відключення, якщо у НЕК ”Укренерго” буде необхідність збалансувати енергосистему.

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