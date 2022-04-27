На Банковій прокоментували заяву Туреччини щодо зустрічі Путіна та Зеленського "найближчими днями"

Час і контекст зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора Росії Володимира Путіна, який розв'язав і веде цинічну війну проти України, наразі не визначено.

Щойно конкретна інформація про очікувану зустріч Зеленського з Путіним з'явиться, про це на Банковій обов'язково обіцяють повідомити.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі ЗМІ щодо заяв міністра оборони Туреччини про таку зустріч найближчими днями.

Зв його словами, наразі тривають консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін в юридичному плані.

"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте, час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені. З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, продовжуються консультації лише на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані", — сказав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що його країна сподівається, що зустріч президентів України і Росії — Володимира Зеленського і Володимира Путіна — вдасться провести вже найближчими днями. З відповідною пропозицією неодноразово виступав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Як повідомлялося, Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафуванням мирного договору головами МЗС.

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