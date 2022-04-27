На Банковій розповіли, що мають дуже погані новини для Росії

На Банковій розповіли, що мають дуже погані новини для Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив погані новини для Росії, яка розпочала війну проти України.

Після зустрічі міністрів оборони 40 країн обсяг, швидкість, логістика та розширена номенклатура постачання зброї для України суттєво посилюється.

Про це радник голови Офісу президента, учасник перемовин із РФ Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї — Україні суттєво посилюється", - написав він.

Нагадаємо, 26 квітня міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ. Зокрема, серед іншого було ухвалено рішення, що Німеччина передасть Україні зенітні танки Gepard.

Міністри оборони США та інших держав щомісяця збиратимуться для того, щоб допомагати Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що наступні зустрічі будуть особистими або відбуватимуться в онлайн-форматі.

Читайте також: