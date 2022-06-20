На Банковій розповіли, яка є імовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України

Білорусь вже взяла участь в агресії проти України, надавши Росії свою територію як плацдарм для атак РФ.
Однак брати безпосередню участь у війни проти України і масштабно воювати Білорусь навряд чи буде.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.
"Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії - саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Однак ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але ймовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока саме через настрої народу Білорусі", - сказав Єрмак.
Очільник Офісу президента наголосив, що Білорусь повинна нести відповідальність за фактичну співучасть у війні - пропорційно обсягам цієї співучасті. Таким чином, станом на сьогодні Білорусь йде в санкційному пакеті разом з росіянами.
"Безумовно, під час визначення втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь неактивно бере участь у війні", - пояснив Єрмак.
Нагадаємо, у Рівненській ОВА оцінили можливість наступу військ Білорусі.
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