На Банковій відповіли, на що розраховувала Росія, розв'язуючи війну проти України

В Офісі президента впевнені, що Росія буде платити Україні репарації.

У Зеленського вважають, що нападаючи на Україну, російський диктатор Володимир Путін робив ставку на "втому" Захоу і помилився.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

"У Росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України. Кремль сподівався побачити протести платників податків. Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв‘язану проти Європи, буде платити лише Росія. Сьогодні – арештами, конфіскаціями, компенсаціями. Завтра – репараціями", - йдеться у його дописі.

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Європейський союз пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії РФ. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 30 листопада зазначила, що Росія також повинна фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Збитки, завдані Україні, оцінюють у 600 мільярдів євро.

Перед цим президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готує проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо спецтрибуналу над Росією. За його словами, "справедливість повинна бути такою ж, як це було після Другої світової війни щодо злочинів нацистів".

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