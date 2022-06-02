На Банковій запевнили, що після закінчення війни Україну відбудують швидко та за найвищими світовими стандартами

Україна разом з міжнародними партнерами розробляє план відновлення країни після перемоги та відбудови інфраструктури населених пунктів за найвищими світовими стандартами.
Згідно з повідомлення ОП, dнаслідок повномасштабної збройної агресії Росії деякі міста в Україні знищені повністю. Йдеться, зокрема, про Маріуполь, Волноваху, Рубіжне, Попасне, Лиман, Сєвєродонецьк. Також тяжка ситуація в окупованих громадах Херсонської області, значних руйнувань зазнали окремі громади Миколаївщини та Запоріжжя. У Харкові частина мікрорайону Північна Салтівка повністю знищена.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у відеозверненні до учасників форуму "Відродження України – відродження громад", йдеться на сайті президента України.
За попередніми підрахунками Офісу президента, в країні зруйновано понад 350 тисяч об’єктів та мільйони квадратних метрів житлової, освітньої, медичної, спортивної інфраструктури, пошкоджено тисячі кілометрів автомобільних і залізничних шляхів, аеропорти, порти та багато іншого.
"Наша спільна мета – після перемоги максимально швидко відновити все те, що знищили росіяни в цій кривавій війні. І не просто відновити, а створити нову, сильну, сучасну Україну, де інфраструктура кожної громади, міста й селища відповідає найвищому рівню європейської та світової якості й інклюзивності", – зазначив Кирило Тимошенко.
Заступник керівника Офісу глави держави нагадав, що Володимир Зеленський оголосив про програму відновлення України й закликав лідерів країн демократичного світу долучитися до відбудови українських громад.
"Протягом останнього місяця фахівці Офісу Президента, уряду, громадських організацій разом з працівниками регіональних та місцевих органів влади працювали над розробкою плану відновлення та модернізації України. Також триває робота з асоціаціями європейських міст, зокрема готують підписання Меморандуму про співпрацю з Eurocities та іншими міжнародними об’єднаннями для їх залучення до проектів з відновлення населених пунктів України", - йдеться у повідомленні ОП.
"У липні цього року відбудеться конференція в Лугано, де обговорюватиметься участь міжнародних партнерів у відновленні та модернізації України. Наша амбітна мета – вступ до Євросоюзу. Для нас дуже важлива підтримка міжнародних партнерів", - наголосив Тимошенко.
Нагадаємо, раніше повідомляли, скільки коштів потрібно на відновлення України і як відбуватиметься відбудова після війни. Детальніше - ТУТ.
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