На Банковій запевнили, що після закінчення війни Україну відбудують швидко та за найвищими світовими стандартами

На Банковій запевнили, що після закінчення війни Україну відбудують швидко та за найвищими світовими стандартами

Україна разом з міжнародними партнерами розробляє план відновлення країни після перемоги та відбудови інфраструктури населених пунктів за найвищими світовими стандартами.

Згідно з повідомлення ОП, dнаслідок повномасштабної збройної агресії Росії деякі міста в Україні знищені повністю. Йдеться, зокрема, про Маріуполь, Волноваху, Рубіжне, Попасне, Лиман, Сєвєродонецьк. Також тяжка ситуація в окупованих громадах Херсонської області, значних руйнувань зазнали окремі громади Миколаївщини та Запоріжжя. У Харкові частина мікрорайону Північна Салтівка повністю знищена.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у відеозверненні до учасників форуму "Відродження України – відродження громад", йдеться на сайті президента України.

За попередніми підрахунками Офісу президента, в країні зруйновано понад 350 тисяч об’єктів та мільйони квадратних метрів житлової, освітньої, медичної, спортивної інфраструктури, пошкоджено тисячі кілометрів автомобільних і залізничних шляхів, аеропорти, порти та багато іншого.

"Наша спільна мета – після перемоги максимально швидко відновити все те, що знищили росіяни в цій кривавій війні. І не просто відновити, а створити нову, сильну, сучасну Україну, де інфраструктура кожної громади, міста й селища відповідає найвищому рівню європейської та світової якості й інклюзивності", – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу глави держави нагадав, що Володимир Зеленський оголосив про програму відновлення України й закликав лідерів країн демократичного світу долучитися до відбудови українських громад.

"Протягом останнього місяця фахівці Офісу Президента, уряду, громадських організацій разом з працівниками регіональних та місцевих органів влади працювали над розробкою плану відновлення та модернізації України. Також триває робота з асоціаціями європейських міст, зокрема готують підписання Меморандуму про співпрацю з Eurocities та іншими міжнародними об’єднаннями для їх залучення до проектів з відновлення населених пунктів України", - йдеться у повідомленні ОП.

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"У липні цього року відбудеться конференція в Лугано, де обговорюватиметься участь міжнародних партнерів у відновленні та модернізації України. Наша амбітна мета – вступ до Євросоюзу. Для нас дуже важлива підтримка міжнародних партнерів", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомляли, скільки коштів потрібно на відновлення України і як відбуватиметься відбудова після війни. Детальніше - ТУТ.

Відбудова України після війни: досвід інших країн

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