На Байковому кладовищі прощатимуться із першим загиблим телевізійником у війні з Росією

Колеги згадують наскільки чоловік був професійним оператором.
Перший загиблий телевізійник від початку вторгнення - під час обстрілу київської телевежі загинув оператор одного з телеканалів Євгеній Сакун. Прощання із загиблим відбудеться 5 березня на Байковому кладовищі. Євгеній Сакун саме проходив повз телевежу, як російські війська поцілили туди ракетами. Очевидці кажуть мінімум про два вибухи, які вони почули. Через зухвалий обстріл російськими військами загинуло п’ятеро людей і ще з десяток отримали численні поранення. Це перший загиблий телевізійник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це йдеться в ТСН.
Оператор телеканалу «LIVE» Євгеній Сакун загинув під час зухвалого ракетного обстрілу російських військ київської телевежі. Снаряди розірвалися поряд з меморіальним комплексом Бабин Яр, де і проходив Євгеній.
Очевидці кажуть, пролунало мінімум два потужних вибухи. Люди, що в той час перебували на вулиці не мали шансів вижити. Вибухова хвиля випалила та зруйнувала все на своєму шляху в радіусі кількох кілометрів. Згодом поліція підтвердить загибель п’ятьох людей, серед яких і наш колега.
«В нас весь канал навіть ті, хто мало знав Женю, дуже важко це сприйняли», - кажуть колеги.
19-річний Іван досі не може оговтатись від звістки про загибель свого колеги – оператора. На телебаченні Ваня з минулого року. Його перша зйомка відбулася саме завдяки досвіду оператора Євгенія Сакуна.
«Він легко міг підтримати розмову на будь-яку тему. Влітку я його ніколи не бачив без бейсболки і головне - це чорні окуляри, він завжди їх носив», - каже колега загиблого Іван Гриневич.
Однокурсники у соцмережах згадують Евгенія, як доброзичливого і безконфліктного чоловіка, і досі не можуть повірити, що він загинув.
Знесені полиці, розтрощені вітрини та усіяне склом приміщення - так нині виглядає магазин з товарами для авто. Ірина разом з колегою в момент російської атаки перебували в магазині. Каже, дивом вцілили, бо встигли дістатись укриття.
«Ми почули повітряну тривогу і спустилися в підвалі, це нас тільки врятувало. Масштаби бідства ми не можемо ще поки що оцінити і коли ми все це будемо робити, я не поки не знаю», - каже вона.
Працівники поспіхом виносять вцілілі меблі, бо дах будь-якої миті може не витримати. На сидінні розтрощеної автівки плями крові. Водія, кажуть очевидці, посікло уламками від ракети. Серед поранених лікар, музикант Едуард Драч. Він саме охороняв телевежу, коли туди поцілили ракетами.
Сама телевежа від прямого потрапляння снаряду встояла, але її залізна конструкція біля основи подекуди розірвана. В апаратній вибиті шибки та обгоріла частина. Саме туди вочевидь припав весь вибуховий удар однієї з ракет.
Після удару армії РФ по київській телевежі мовлення центральних телеканалів було призупинено, але згодом його відновити - сигнал вчасно перевели на резервну станцію. СБУ затримала зрадника, який агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, аби припинити трансляцію українських телеканалів. Відомство оприлюднило аудіозапис повідомлення, яке той надіслав окупантам.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Корисні поради:
- Список корисних українських чатботів, які рятують життя
- Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям через напад РФ
- Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні
- Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу
- Як боротися з окупантами на цифровому фронті: корисні поради
- Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад
- Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради
- Що робити у разі хімічної небезпеки: список порад
- Що робити у разі радіаційної аварії: практичні поради
- Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської
- Як вижити у місті під обстрілами: поради від поліції
- Як запобігти отруєнню під час воєнного стану: поради
- Як заснути, якщо постійна тривога: поради психологині
- Перша допомога під час кровотечі: поради лікаря
- Як впоратися зі стресом під час війни: поради психологині
- Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації
- Як не піддаватися паніці у воєнний час: поради психологині
- Як діяти, щоб вберегти себе від мародерів: поради поліції та Центру протидії дезінформації
- Що робити у разі панічної атаки: поради психологині Світлани Ройз
- "Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога
- Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)
- Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців
- Поради, які допоможуть домашнім тваринам менше хвилюватися під час повітряної тривоги
- Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю: поради психологині
- Як впоратися з тривогою - поради психологині
- Як не панікувати: 4 прості поради психологині
- Як подолати тривогу під час війни: поради ДСНС
- Що робити українцям, які опинилися за кордоном: поради від МЗС
- Поради батькам: дитяча психологиня розповіла, що говорити дітям під час війни
- Якщо відключать інтернет: поради як залишатися на зв’язку у разі надзвичайної ситуації
- Як подолати паніку в умовах надзвичайних ситуацій: поради психологині