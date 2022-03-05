На Байковому кладовищі прощатимуться із першим загиблим телевізійником у війні з Росією

Колеги згадують наскільки чоловік був професійним оператором.

Перший загиблий телевізійник від початку вторгнення - під час обстрілу київської телевежі загинув оператор одного з телеканалів Євгеній Сакун. Прощання із загиблим відбудеться 5 березня на Байковому кладовищі. Євгеній Сакун саме проходив повз телевежу, як російські війська поцілили туди ракетами. Очевидці кажуть мінімум про два вибухи, які вони почули. Через зухвалий обстріл російськими військами загинуло п’ятеро людей і ще з десяток отримали численні поранення. Це перший загиблий телевізійник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в ТСН.

Оператор телеканалу «LIVE» Євгеній Сакун загинув під час зухвалого ракетного обстрілу російських військ київської телевежі. Снаряди розірвалися поряд з меморіальним комплексом Бабин Яр, де і проходив Євгеній.

Очевидці кажуть, пролунало мінімум два потужних вибухи. Люди, що в той час перебували на вулиці не мали шансів вижити. Вибухова хвиля випалила та зруйнувала все на своєму шляху в радіусі кількох кілометрів. Згодом поліція підтвердить загибель п’ятьох людей, серед яких і наш колега.

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«В нас весь канал навіть ті, хто мало знав Женю, дуже важко це сприйняли», - кажуть колеги.

19-річний Іван досі не може оговтатись від звістки про загибель свого колеги – оператора. На телебаченні Ваня з минулого року. Його перша зйомка відбулася саме завдяки досвіду оператора Євгенія Сакуна.

«Він легко міг підтримати розмову на будь-яку тему. Влітку я його ніколи не бачив без бейсболки і головне - це чорні окуляри, він завжди їх носив», - каже колега загиблого Іван Гриневич.

Однокурсники у соцмережах згадують Евгенія, як доброзичливого і безконфліктного чоловіка, і досі не можуть повірити, що він загинув.

Знесені полиці, розтрощені вітрини та усіяне склом приміщення - так нині виглядає магазин з товарами для авто. Ірина разом з колегою в момент російської атаки перебували в магазині. Каже, дивом вцілили, бо встигли дістатись укриття.

«Ми почули повітряну тривогу і спустилися в підвалі, це нас тільки врятувало. Масштаби бідства ми не можемо ще поки що оцінити і коли ми все це будемо робити, я не поки не знаю», - каже вона.

Працівники поспіхом виносять вцілілі меблі, бо дах будь-якої миті може не витримати. На сидінні розтрощеної автівки плями крові. Водія, кажуть очевидці, посікло уламками від ракети. Серед поранених лікар, музикант Едуард Драч. Він саме охороняв телевежу, коли туди поцілили ракетами.

Сама телевежа від прямого потрапляння снаряду встояла, але її залізна конструкція біля основи подекуди розірвана. В апаратній вибиті шибки та обгоріла частина. Саме туди вочевидь припав весь вибуховий удар однієї з ракет.

Після удару армії РФ по київській телевежі мовлення центральних телеканалів було призупинено, але згодом його відновити - сигнал вчасно перевели на резервну станцію. СБУ затримала зрадника, який агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, аби припинити трансляцію українських телеканалів. Відомство оприлюднило аудіозапис повідомлення, яке той надіслав окупантам.