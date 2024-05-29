На базі окупантів у Донецьку пролунав потужний вибух: відео

Яскравий спалах вогню, який супроводжує вибух, може свідчити про влучання у склад боєприпасів.

Увечері в середу, 29 травня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух на військовій базі російської армії.

Відео стовпа диму, який здіймається над Київським районом міста, публікують місцеві пабліки.

Деякі кадри також зафіксували, як зазначається в підписі до відео, момент “прильоту”.

Яскравий спалах вогню, який супроводжує вибух, може свідчити про влучання у склад боєприпасів. У той час, коли клуби диму від пожежі піднімаються високо над місцем, де стався вибух, можна почути характерні звуки детонації.

“У Донецьку повідомляють про приліт на базі російських окупантів у Київському районі”, - прокоментував цю подію український журналіст Денис Казанський.

Офіційних повідомлень від українських військових про ймовірний удар по окупантах в Донецьку наразі не було.

На базі окупантів у Донецьку пролунав потужний вибух

Нагадаємо, 11 травня у тимчасово окупованому Донецьку стався "приліт" на місці збору бойовиків, які хотіли відзначити 10 років проголошення так званої "ДНР".

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