Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На береговій лінії Нікополя спрацювали мінні загородження: в РВА кажуть, що "раки будуть задоволені"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2994
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На береговій лінії Нікополя спрацювали мінні загородження: в РВА кажуть, що "раки будуть задоволені"

Фото: Associated Press

Берегова лінія Нікополя - під контролем ЗСУ.

У вівторок, 13 грудня, на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали мінні загородження. Жителі міста чули низку гучних вибухів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Євтушенко натякнув, що, ймовірно, російські окупанти підірвалися на мінах біля Нікополя.

"На береговій лінії міста Нікополь спрацювали мінні загородження. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів. На запитання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле - бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені", - написав Євтушенко.

Голова РВА додав, що берегова лінія району - під контролем Сил оборони України, і вже більше "ніхто нікуди не пливе".

Ситуація в Нікополі

Місто Нікополь Дніпропетровської області регулярно обстрілюють російські загарбники з території сусіднього Енергодара, який перебуває в окупації.

Відомо, що в ніч проти 13 грудня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. В Нікополі руйнувань зазнали близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередачі. Обстріл спричинив пожежу.

4 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський районі Дніпропетровської області. Ворожий снаряд вбив 23-річного хлопця.

Читайте також:

Рашисти прикриваються ЗАЕС і гатять по Нікопольському району

Рашисти прикриваються ЗАЕС і гатять по Нікопольському району

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2994
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація