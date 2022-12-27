На березі Каховського водосховища фіксують пересування російської техніки

Мешканців попередили про небезпеку перебування на відкритих територіях.

На тимчасово окупованому березі Каховського водосховища зафіксовано пересування ворожої техніки.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Зафіксовано пересування техніки противника на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій за можливості перебувати в будівлях та уникати відкритих територій", - попередив він.

Нагадаємо, біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині берегова лінія Каховського водосховища замінована, та діє цілодобова заборона виходу на воду.

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