На Бессарабському напрямку російські війська перебувають у бойовій готовності "Повна” - Генштаб

Росія продовжує провокувати напруженість у невизнаному Придністров'ї.

На Бессарабському напрямку Російська Федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 травня.

"Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності "Повна", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж наголошувала, що російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені у повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і Україна до них готується. Росія розглядає Україну як плацдарм, щоб рухатися далі. Україна - велика ціль, але проміжна.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

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