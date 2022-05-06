Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Бессарабському напрямку російські війська перебувають у бойовій готовності "Повна” - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
1528
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Бессарабському напрямку російські війська перебувають у бойовій готовності "Повна” - Генштаб

Getty Images

Росія продовжує провокувати напруженість у невизнаному Придністров'ї.

На Бессарабському напрямку Російська Федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 травня.

"Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності "Повна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж наголошувала, що російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені у повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і Україна до них готується. Росія розглядає Україну як плацдарм, щоб рухатися далі. Україна - велика ціль, але проміжна.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат.  І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

Президент України зустрівся в Києві з міністрами закордонних справ країн Балтії

Президент України зустрівся в Києві з міністрами закордонних справ країн Балтії

Читайте також:

Наступна публікація