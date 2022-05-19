На бік окупантів переходять деякі поліцейські та місцеві чиновники: у ДБР розказали про колаборантів

На бік окупантів переходять деякі поліцейські та місцеві чиновники: у ДБР розказали про колаборантів

Станом на 19 травня ДБР зареєструвало майже 420 кримінальних проваджень проти зрадників, які могли співпрацювати з окупантами.

У 69 провадженнях фігурантам злочинів вже оголошено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили у ДБР.

Працівники ДБР перевіряють причетність заступника начальника Чорнобильської АЕС до підривної діяльності та співпраці з російськими окупантами.

"Посадовець самовільно залишив територію станції та переховувався у Закарпатській області. Йому вже повідомлено про підозру в самовільному залишенні військової частини або місця служби. Також йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

У Харківській області правоохоронці викрили двох співробітників Куп'янського відділення поліції, які допомагали окупантам.

"Під час тимчасової окупації міста правоохоронці замість захисту України від агресора передали окупантам табельну зброю та боєприпаси до них. Правоохоронцям повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Також у Донецькій області голова селища почав активно співпрацювати з окупантами. Він після окупації Маріуполя пройшов співбесіду з представниками окупаційної влади та почав співпрацювати із терористами "ДНР". Йому вже повідомили про підозру.

Також завершилось слідство в деокупованих Ірпені та Тростянці.

Нагадаємо, в Енергодарі виникла пожежа у готельному комплексі, який захопили росіяни і місцеві колаборанти.

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