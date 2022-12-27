На білоруському кордоні немає наступального угруповання, здатного вторгнутися до України — Держприкордонслужба

Наразі поблизу кордону з Білоруссю немає наступального угруповання, здатного здійснити вторгнення до України.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що наразі прикордонники не фіксують створення в Білорусі наступального угруповання, яке було б готове просто зараз вторгнутися до України.

Про це Демченко сказав 27 грудня під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове станом на зараз здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається. Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію ... шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів, в т.ч. маневрами з переміщення техніки, перевірки боєготовності військ і продовженням нарощування регіонального угруповання військ так званої союзної держави. Проте їхній чисельний склад не змінюється, як і характер дій. Підрозділи міняються на ротаційній основі", - розповів речник Держприкордонслужби.

Демченко додав, що прикордонні підрозділи й інші складові Сил оборони України, які посилюють кордон із Білоруссю, готові до будь-якого розвитку подій. Так, за словами речника ДПСУ, українські захисники наростили оборонні позиції по лінії державного кордону та прикордонню. Крім того, тривають роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення.

Прикордонники постійно відпрацьовують заходи взаємодії. Проводиться мінування території, посилюється система відеоспостереження та дистанційного контролю, для моніторингу використовуються безпілотники. Такі заходи відбуваються на всій протяжності кордону з білоруссю, від Волині до Чернігівської області, додав Демченко.

"Україна добре розуміє, що росія всіляко намагається втягнути білорусь у відкриту війну або може спробувати використати цей напрямок для повторного вторгнення", - наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на білоруському кордоні. За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, а переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається.

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