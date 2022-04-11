Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На благодійному концерті оперний співак змусив плакати французів на пісні "Києве мій"

Дата публікації
Перегляди
2485
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На благодійному концерті оперний співак змусив плакати французів на пісні "Києве мій"

Фото Валерії Ковалінської/ТСН

На концерті зібрали кошти для людей, що постраждали від російської агресії в Україні.

Українські пісні звучали в католицькій церкві у Франції. «Чорнобривці», «Два кольори», «Черемшина» та інші відомі твори - виконав соліст Національної оперети України - Дмитро Воронов, який зараз працює в Марсельській опері.

Про це йдеться в ТСН.

Пісню «Києве мій» українці в залі зустріли сльозами та бурхливими оплесками. Її ж оперний співак виконав для всіх на біс. На цьому благодійному концерті зібрали кошти для людей, що постраждали від російської агресії в Україні.

Читайте також:

"Миколаїв не здамо": Кім розповів про проблеми в області і що йому сниться у час війни

Власниці "стійкої" шафки, фото якої облетіло весь світ, довелося пережити смерть чоловіка і двох синів

Прикордонники взяли під контроль рубежі з Білоруссю і оцінили шанси росіян знову піти на Київ 

Наступна публікація