На благодійному концерті оперний співак змусив плакати французів на пісні "Києве мій"

На благодійному концерті оперний співак змусив плакати французів на пісні "Києве мій"

На концерті зібрали кошти для людей, що постраждали від російської агресії в Україні.

Українські пісні звучали в католицькій церкві у Франції. «Чорнобривці», «Два кольори», «Черемшина» та інші відомі твори - виконав соліст Національної оперети України - Дмитро Воронов, який зараз працює в Марсельській опері.

Про це йдеться в ТСН.

Пісню «Києве мій» українці в залі зустріли сльозами та бурхливими оплесками. Її ж оперний співак виконав для всіх на біс. На цьому благодійному концерті зібрали кошти для людей, що постраждали від російської агресії в Україні.

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