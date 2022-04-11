На благодійному концерті оперний співак змусив плакати французів на пісні "Києве мій"

На концерті зібрали кошти для людей, що постраждали від російської агресії в Україні.
Українські пісні звучали в католицькій церкві у Франції. «Чорнобривці», «Два кольори», «Черемшина» та інші відомі твори - виконав соліст Національної оперети України - Дмитро Воронов, який зараз працює в Марсельській опері.
Про це йдеться в ТСН.
Пісню «Києве мій» українці в залі зустріли сльозами та бурхливими оплесками. Її ж оперний співак виконав для всіх на біс. На цьому благодійному концерті зібрали кошти для людей, що постраждали від російської агресії в Україні.
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