На блокпостах навколо Маріуполя розставили кадирівців: евакуація фактично неможлива – міськрада

На блокпостах навколо Маріуполя розставили кадирівців: евакуація фактично неможлива – міськрада

На блокпостах навколо Маріуполя замість колаборантів та представників "народної міліції ДНР" розташовують представників Росгвардії та кадирівців. Тож евакуація з міста стає фактично неможливою.

В міськраді Маріуполя закликали всіх, збирався тимчасово повернутися до міста для вивезення особистих речей, не робити цього.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Мережі 21 травня.

"Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників росгвардії та кадирівців", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль.

"Фактично від сьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни", – зазначив Андрющенко.

"Всі, хто довірівшись пропаганді та інформаційному вкиду окупантів, збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей, не робіть цього. На зараз маєте пам’ятати – це дорога в один кінець", – наголосив радник міського голови.

Він додав, що триває робота над евакуацією з міста.

Нагадаємо, окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з Маріуполя до "фільтраційних" таборів. За приблизними даними, у таких таборах у Безіменному та Козацькому Донецької області перебувають майже 4 тис. чоловіків.

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