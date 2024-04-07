На боці РФ воює американський чиновник, якого звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми – The Guardian

Американець, після висунутих обвинувачень, втік до Росії, щоб воювати проти України.

Колишній член міської ради та ексчлен Національної гвардії Массачусетса 28-річний Вілмер Пуелло-Мота, втік із США і воює проти України на боці окупаційної армії Росії. Відомо, що він, зокрема брав участь у захопленні Авдіївки. У США його розшукують у справі про сексуальне насильство над дітьми.

Про це пише The Guardian.

Як пише видання, 28-річний американець втік із США 7 січня – за два дні до суду за звинуваченням у сексуальному насильстві над дітьми. Цього тижня у Мережі з’явилося відео, на якому Пуелло-Мота в російському Ханти-Мансійську підписує контракт з армією РФ.

До підписання контракту він, ймовірно, воював у російських військах добровольцем. Пуелло-Мота, за даними видання, міг бути тим американцем, який на опублікованих у соцмережах відео "на знак дружби" встановлював прапор США на руїнах Авдіївки в лютому – після захоплення окупантами міста.

"Я прийшов сюди, щоб встановити прапор США на знак дружби та підтримки всього того, що люди тут терплять. Я відчуваю гордість бути тут", – сказав чоловік на відео, обличчя якого було розмите..

Знайомі з американцем люди впізнали його голос на відео, пише ЗМІ.

На відео американець розповів, що раніше воював в Україні у складі проросійського міжнародного воєнізованого батальйону "П'ятнашка".

Американця Пуелло-Мота вперше заарештували 2020 року після того, як поліція Род-Айленда виявила на його телефоні відверті сексуальні зображення 17-річної дівчинки. Згідно із судовими документами, він сказав поліцейським, що думав, що дівчині 22 роки, і тільки пізніше дізнався про її неповноліття.

Пізніше йому було висунуто звинувачення у підробці та перешкоджанні судовій системі після того, як він нібито сказав одному зі своїх командирів Національної військово-повітряної гвардії штату Массачусетс, що звинувачення щодо зображень сексуального насильства над дітьми в Род-Айленді були фальшивими.

За даними американського регіонального видання Masslive, американець є колишнім членом 104-го винищувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса.

Після того, як він не з’явився на судове засідання, офіс генерального прокурора Род-Айленда оприлюднив заяву, в якій сказано, що Пуелло-Мота у січні 2024-го сів на рейс Turkish Airlines до Стамбула. Наразі прокуратурі невідоме його місцеперебування.

На сторінці Пуелло-Мото у Facebook є його фотографія у повному військовому спорядженні. Там також сказано, що тепер він працює в Міноборони РФ.

Нагадаємо, Зеленський анонсував помсту Росії за удари по Харкову.

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