"На болотах стоїть чергове скиглення": Коваленко про ускладнення логістики окупантів на Курщині

У Мережі з'явилися фото зруйнованого мосту через річку Сейм у Глушківському районі Курської області. Попередньо обрушення спричинило влучання високоточних ракет великої дальності з супутниковим наведенням GMLRS, які використовують установки HIMARS.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На болотах стоїть чергове скиглення. Цього разу за Глушківським районом. HIMARS. Херсонське дежавю, так?" – емоційно відреагував Коваленко на влучний удар Сил оборони України.

Мапа Курської області

Експерт зазначив, що для росіян поступово зменшується кількість зручних логістичних напрямів. І не лише для забезпечення потреб свого угруповання, а й загалом для підготовки контрудару. Своєю чергою українські підрозділи максимально ефективно використовують рельєфно-ландшафтні особливості ворожої території, зокрема в питаннях швидкого просування, ускладнення логістики противника та у формуванні лінії оборони з урахуванням природних перешкод.

"Я неодноразово зазначав, що рух Сил оборони з урахуванням річищ і водойм Курської області дозволяє убезпечити фланги, а річка Сейм є таким собі "північним бар'єрним рифом" за правильного її використання", – наголосив Коваленко.

На думку експерта, така тактика українських сил може дозволити відрізати російське угруповання у Глушківському районі.

"Питання встановлення там військових адміністрацій – це питання часу. А ось той факт, що рух на Рильськ триватиме, очевидний завдяки соплям російських пропагандистів, які вже підтверджують, що українські сили вже на північ від Коренево", – зазначив Коваленко.

Він додав, що водночас Сили оборони зберігають собі логістику з правого флангу, а їхній рух прикриває річка Сейм.

"Подобається, не подобається, але Глушківський район перетворюється на санітарну зону. Річкою Сейм це ще +250 квадратних кілометрів. Як там кажуть, ще одна мармеладка з пачки, так?" – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Сирський доповів Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках і просування ЗСУ на Курщині. Головком зазначив, що ЗСУ просунулися ще на 1-3 км, а в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян.

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