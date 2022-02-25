На борту бункерувальника, який обстріляли війська РФ у Чорному морі, були російські моряки: українці їх врятували

На борту бункерувальника, який обстріляли війська РФ у Чорному морі, були російські моряки: українці їх врятували

Очевидцями атаки ворога на цивільне судно стали чорноморці, які помітили над обрієм дим

Два цивільних судна - під панамським та молдовським прапорами - атакували російські літаки у Чорному морі неподалік Одеси.

Про це йдеться в ТСН.

Щойно екіпаж бункерувальника «Міленіум Спіріт» подав сигнал СОС, незважаючи на небезпеку, до нього направився катер морської охорони і морські рятувальники. Вони зняли з облавка моряків, бо дві ракети, які влучили у машинне відділення спричинили пожежу. Як виявилось, на борту були росіяни, тож фактично росіяни обстріляли своїх.

Очевидцями атаки ворога на цивільне судно стали чорноморці, які помітили над обрієм дим.

Судно було атаковане з ворожого літака. Ще одна атака сталася на панамське судно «NAMURA QUEEN», яке стояло на якірній стоянці. Російська ракета влучила в кормову частину та вивела з ладу частину обладнання. На судні також почалася пожежа, то ж з порту Південний відправили пожежний буксир. Ситуація контрольована.

Щодо ситуації на суходолі в Одесі. Тут також спокійно, місто намагається працювати в звичайному режимі, але людей і авто на вулицях поменшало.

Натомість побільшало охочих здати донорську кров, а головне охочих захищати Одесу від ворога. За кілька годин комплектування усіх батальйонів тероборони було завершено. Охочі просять ще зарезервувати місця і дати їм зброю, аби нищити ворога. В Одесі розконсервували бомбосховища і як тільки пролунає сирена, люди можуть сховатися в укриттях. Нині добровольці патрулюють вулиці та готують "Коктейлі молотова", аби ворогу було тут пекельно.

Уся берегова лінія моря нині замінована, аби захиститися від можливого морського десанту.