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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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На Брянщині FPV-дрони вдарили по мосту, який замінували росіяни: ефектні кадри

Українські бійці зруйнували міст у Брянській області РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
FPV вдарили по мосту, який замінували росіяни

FPV вдарили по мосту, який замінували росіяни / © Defense Express

У Брянській області РФ злетів у повітря міст, замінований росіянами. Його підірвали за допомогою FPV-дронів.

Кадри публікують телеграм-канали.

Що відомо про удар

Оператори 1-ї окремої бригади територіальної оборони за допомогою FPV-дрона підірвали міст через річку Цата у Брянській області. Підрив мосту відбувся після того, як російські війська здійснили його мінування. Це виявили українські воїни, які скористалися ситуацією та зруйнували міст.

Нагадаємо, у ніч проти 3 серпня 2025 року в Росії сталося кілька пожеж на території нафтопереробних підприємств після ймовірних атак безпілотників. Гучно було у Кстові, Сочі та Адлері.

За даними російських ЗМІ, у Кстові Нижньогородської області загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Вогонь спалахнув після гучних вибухів, які чули місцеві жителі.

У районі Адлера (Краснодарський край) повідомляють про займання на території місцевого НПЗ після атаки невідомих дронів. Місцеві пабліки публікують фото та відео з полум’ям і клубами диму

Також у Сочі очевидці чули вибухи в районі нафтопереробного підприємства, після чого з’явилися повідомлення про пожежу. Офіційної інформації від місцевої влади поки що немає

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