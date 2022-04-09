На Броварському напрямку селяни бідкаються через зруйновані хати і заміновані городи, бо хочуть сіяти і полоти

На Броварському напрямку селяни бідкаються через зруйновані хати і заміновані городи, бо хочуть сіяти і полоти

Люди чекають на саперів.

Близько сотні тисяч жителів селищ на Броварському напрямку понад місяць лишались без світла, газу і зв’язку. Після російської навали найбільше руйнувань зазнала Велика Димерка, Богданівка та Бервиця, де окупанти розташували логістичний центр, який наші армійці успішно знищили. Через масштаби руйнувань і купу нерозірваних боєприпасів поряд зі згорілою технікою російських військ громади наразі закриті для проїзду.

Про це йдеться в ТСН.

Олександр виїхав з будинку у селищі Велика Димерка, що на Броварському напрямку, на початку повномасштабного російського наступу. Сьогодні він вперше бачить своє селище, воно в руїнах. Своїх односельців він не бачив понад місяць. Чоловіки не стримують емоцій. «Я хочу, щоб Росію знесли з лиця землі, зробить з неї пустиню», - плаче чоловік.

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Назустріч йде пані Надія, яка приглядала за господарством Олександра. Пес Мухтар радіє, що таки дочекався свого господаря. Більшість селян звідси виїхали. Пані ж Надія приглядала за лежачими сусідами, кормила курей та собак і досі не може оговтатись від пережитого наступу росіян на селище. «Наш край уцілів трошки, і руки і ноги трусяться і все», - розповідає жінка.

Зруйнований центр, понівечені будинки і купа згорілої російської техніки на узбіччі – так нині виглядає Велика Димерка, де зруйновано близько сотні будинків, де могли перебувати люди. Кількість загиблих і досі не знають. «Найбільше під вплив окупантів потрапила Великодимерська громада. В районі зруйновано 150 житлових будинків, у громаді ворожі сили 90 будинків зруйнували», - каже очільник ВЦА Броварського району Павло Проскочило.

В сусідній Бервиці росіяни зосереджували велику кількість своєї ворожої техніки і навіть створили логістичний пункт з машинами зв’язку. Українські бійці точними влучаннями за кілька пострілів спалили майже усе. «Наші засоби ураження зробили так ювелірно, що весь цей пункт логістики накрився навіть не вогнем, а прахом», - кажуть бійці.

Мешканці села, чиї хати вцілили після російських окупантів, збирають на своєму городі небезпечний врожай. «Доця збирає міни, от вам і смішно, а я часничок прополоть не можу», - жаліється жінка.

Парасковія Григорівна переживає за майбутні запаси продуктів. Саме біля городу 79-річної жінки окупанти розташували командний пункт з усіляким вибуховим начинням, яке після розбиття рашистів розлетілось на кілометри. Вибухівки і снаряди на своєму подвір’ї жінка позначає червоною стрічкою і чекає на саперів. «Я ж не можу ні полоть, нічого робить, це полуничка, он часник, а цибулю всю змолотили, цибулі нема», - каже жінка.

Рятувальники тим часом ретельно обстежують сусідню ділянку і просять жінку трохи потерпіти. Окрім розмінування у Броварському районі потроху підключають світло і намагаються порахувати завдані окупантами збитки. Тільки тут зруйновано 7 переправ.

Сотні тисяч жителів селищ на Броварському напрямку лишались без світла, газу і зв’язку

«Чергова пошкоджена переправа через річку Трубіж наразі створений штаб щодо відновлення інфраструктури Броварського району», - кажуть чиновники.

Випалена будівля, понівечений дитячий автобус і російські сухпаї серед дитячих парт – так тепер виглядає школа у Богданівці. Шкільні речі поряд з ящиками з-під набоїв великого калібру, тут окупанти відстрілювалися від наших оборонців. Тепер ця територія радше нагадує поле битви, аніж освітній заклад. І перший дзвоник тут пролунає не скоро.

Більшість селищ на Броварському напрямку наразі закриті для проїзду – зважаючи на масштаби руйнувань місцева влада продовжила комендантську годину до ранку 11 квітня.

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