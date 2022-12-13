На Брянщині сталася "бавовна": місцеві пишуть про пожежу в районі військової частини

У Брянській області РФ вночі 13 грудня пролунали вибухи.
У місті Клинці Брянської області пролунала "бавовна". У місцевих пабліках місцеві пишуть, що чули вибух немов землетрус.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.
"Чекаю на інформацію, уточнюємо. Але вибухи дуже сильні! У багатьох селах району будинки підстрибнули, — розповідає очевидиця російському виданню Іnfo24.ru.
У коментарях місцевих пабліків жителі діляться інформацією, де чули вибухи. Росіян дуже налякала "бавовна". Зазначається, що вогонь бачили у районі казарм місцевої військової частини.
За інформацією телеграм-каналів, ймовірне місце прильотів у Клинцях – стоянка техніки Міноборони РФ.
Крім того, стало відомо про "бавовну" у прикордонному селищі Климове.
Як інформує Sota, дописи про вибухи активно видаляються із місцевих пабліків.
Зазначимо, що у Клинцях перебуває багато мобілізованих, у тому числі тих, хто відмовився воювати та був вивезений з полігону у бєлгородському селищі Солоті.
Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ. Але військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свою територію - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.
Нагадаємо, що вчора вночі у Бєлгородській області РФ пролунали звуки вибухів, що аж будинки здригнулися.
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