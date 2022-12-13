На Брянщині сталася "бавовна": місцеві пишуть про пожежу в районі військової частини

У місті Клинці Брянської області пролунала "бавовна". У місцевих пабліках місцеві пишуть, що чули вибух немов землетрус.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.

"Чекаю на інформацію, уточнюємо. Але вибухи дуже сильні! У багатьох селах району будинки підстрибнули, — розповідає очевидиця російському виданню Іnfo24.ru.

У коментарях місцевих пабліків жителі діляться інформацією, де чули вибухи. Росіян дуже налякала "бавовна". Зазначається, що вогонь бачили у районі казарм місцевої військової частини.

За інформацією телеграм-каналів, ймовірне місце прильотів у Клинцях – стоянка техніки Міноборони РФ.

Крім того, стало відомо про "бавовну" у прикордонному селищі Климове.

Як інформує Sota, дописи про вибухи активно видаляються із місцевих пабліків.

Зазначимо, що у Клинцях перебуває багато мобілізованих, у тому числі тих, хто відмовився воювати та був вивезений з полігону у бєлгородському селищі Солоті.

Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ. Але військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свою територію - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

Нагадаємо, що вчора вночі у Бєлгородській області РФ пролунали звуки вибухів, що аж будинки здригнулися.

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