На будь-який рух в Нью-Йорку окупанти відкривають вогонь, накривають і черги за гуманітаркою

На будь-який рух в Нью-Йорку окупанти відкривають вогонь, накривають і черги за гуманітаркою

Снаряди з магнієвим зарядом окупанти скидають у прифронтовому Торецьку і селищі Нью-Йорк.

Російські війська нищать цивільну інфраструктуру і б’ють по скупченню людей під час видачі гуманітарної допомоги, йдеться в ТСН.

Залишки російських ракет і хвостовики від мін біля полиць з книжками – так виглядає історична будівля 1910 року, яку після рашитських обстрілів раніше вже реставрували. Приміщення, яке слугувало соціальним хабом, зруйноване вдруге.

На центральній вулиці донецького Нью-Йорка руїни замість магазину, згорілі авто на узбіччі і вирви на дорозі. Селище міського типу щодня піддається ворожим атакам.

Місцеві чекають автобус на узбіччі дороги, бо автостанцію рашисти розстріляли з мінометів та ствольної артилерії. Уламками від снарядів всіяна дорога навколо. «Б’ють, стріляють кожен день, ми ховаємося в хаті, вікна побили», - розповідають місцеві.

А ще росіяни поцілили у приміщення санепідстанції. Обстріл відбувся після обіду. Працівників після повномасштабного вторгнення евакуювали у більш безпечне місце. Сторож, якого ракетний удар застав на роботі, дивом лишився живий.

В тому, що ворог не шкодує боєприпасів і гатить, побачивши будь-який рух у прифронтових селах, переконалася на власному досвіді і знімальна група ТСН, яка потрапила під обстріл.

Окрім мінометних атак, російські війська майже по всій лінії фронту застосовують 122 мм «Гради», начинені магнієвим зарядом. Один снаряд,, який містить таких «запальничок», з відро, каже поліцейський Дмитро. Цей вбивчий коктейль водою неможливо загасити. «Він повністю згорає і не залишається. Призначена, щоб запалити будівлі споруди різні», - каже він.

Випалювати будівлі і руйнувати міста і села - російські війська найбільше завдають шкоди цивільному населенню, кажуть у військовій адміністрації. В Торецьку води немає з першого дня повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

«До лютого тут проживало 70 тис осіб, після евакуації залишилося 24 тис населення», - розповідає керівник торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик

Хліб, вода, мука і дитяче харчування - волонтери і влада громади допомагають місцевим усім, чим можуть. Попри те, що видача гуманітарної допомоги проходить тихо, окупанти постійно гатять туди, де збираються люди. Тих, хто лишився жити під обстрілами, закликають виїхати до більш безпечних регіонів.

«Збереження життя в наших руках, тому потрібно евакуюватися, наші ЗСУ вистоять, покажуть міць, з нами Бог, з нами сила і наша земля», - кажуть кажуть місцеві.

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