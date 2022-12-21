На Буданова та Резнікова готували напад: керівник СБУ розповів деталі

На очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони України Олексія Резнікова готували замахи, проте СБУ завчасно запобігли їм.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Працюють вони не лише по мені, а й по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно готували замах на мого побратима Кирила Буданова і Олексія Резнікова", - розповів він.

Як розповів Малюк, росіяни вже відправили до України виконавця. Але перед тим потрібно було виконати завдання, яке б перевірило діяльність наявної агентури ворога на території України. Під час нього необхідно було ліквідувати військовослужбовця.

Так, спецпризначенці зімітували виконане завдання, надіслали ворогові фотозвіт і отримали за роботу гроші. Росіяни зрозуміли, що їхні "агенти" можуть та вміють працювати. І лише після цього вони відправили виконавця для ліквідації Буданова та Резнікова.

За попередню роботу – ліквідацію військовослужбовця – ворог заплатив 100 тисяч доларів. Самого ж виконавця вдалося затримати під час спроби в'їхати до України. Її він здійснив через третю країну.

Замахи на Зеленського

За інформацією The Wall Street Journal, на початку війни президент Росії Володимир Путін дав завдання голові Чечні Рамзану Кадирову вбити президента України Володимира Зеленського та зайняти урядові квартали Києва.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії було здійснено п'ять спроб убити Володимира Зеленського. Він уточнив, що всі спроби вбити главу держави були наприкінці лютого та на початку березня 2022 року.

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