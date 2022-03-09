На Буковині чоловік отримав 100 тис. доларів, щоб вивезти за кордон військовозобов'язаних: фото

На Буковині чоловік отримав 100 тис. доларів, щоб вивезти за кордон військовозобов'язаних: фото

Правоохоронці встановлюють обставини.

На Буковині чоловік отримав 100 тис. доларів, щоб переправити за кордон 25 чоловіків, які хотіли ухилитись від військової служби.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як повідомляється, житель Хмельницької області налагодив злочинну схему. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон він одержав понад 100 тис доларів США.

"6 березня 2022 року він забезпечив перевезення військовозобов’язаних до ділянки держкордону України у напрямку Республіки Молдова між населеними пунктами м. Сокиряни та с. Волошкове Дністровського району Чернівецької області. Звідти особи у пішому порядку перетнули кордон та були виявлені прикордонниками", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються інші причетні до організації злочину особи. Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Дністровського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

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