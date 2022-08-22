На Буковині добудовують два корпуси у центрі для переселенців, щоб вмістити хоча б частину охочих

На Буковині розбудовують кризовий центр, який до війни приймав жінок, що потерпіли від насильства, та тепер це прихисток для тих, хто через війну втратив усе.

Від 24 лютого центр став домівкою для двох сотень біженців, та нові запити від переселенців приходять щодня, тож благодійники, попри війну, наважилися на будівництво ще двох корпусів, йдеться в ТСН.19.30.

«Так їдеш, спиш на чужих ліжках, на чужих подушках, навіть соромно за себе, бо відчуваєш себе якимось безпритульним», - каже Інна, яка не може без сліз згадувати, як полишала рідну Авдіївку.

Щойно вона з двома синами виїхала, в їхній будинок прилетіла ракета. «Ми поїхали у п’ятницю, а в суботу прилетіло до мого сусіда в балкон», - розповідає вона.

На Буковині родина вже 3 місяці. За цей час мешкала і в садочку, і вдома у людей, а останні кілька днів живе у центрі, який до війни був прихистком для жінок, потерпілих від домашнього насильства. «Мені подобається все, що зроблене для матері і дитини. Я дуже вдячна, вражена, що є таке в нас», - додає переселенка.

Зараз центр став прихистком для 250 дітей - в одних є мами поруч, інші з сиротинця. Оселя почала нагадувати рукавичку з казки, кажуть її керівники, але тих, хто потребує житла – не меншає. «Щодня до нас телефонують, це щодня десятки телефонних дзвінків, особливо зі сходу», - кажуть працівники.

Тож тут взялися будувати одразу два нові приміщення. Лише за 3 місяці звели будівлю, де зможуть розміститися ще 150 дітей з мамами. «У нас буде ігрова, кабінет психолога, психологи у нас працюють цілодобово, тому що маємо дуже великі травми через війну. До нас приїжджають діти, посивілі від війни. Це зранені душі, яким потрібна любов і прихисток», - кажуть у центрі.

Корпус будували одразу з повноцінним укриттям. Поруч зводять ще одне приміщення для прихистку сиротинця. Роботи йдуть нешвидко, адже ціни на будматеріали зросли в декілька разів. «Хтось нам подарував вікна, хтось двері, хтось меблі, хтось допомагає із покрівлею. Коли іноземні партнери чують словосполучення «Україна-війна-будівництво», їм дуже важко наважитися інвестувати», - каже керівниця кризового центру Марта Левченко.

Проте керівники центру сподіваються, до перших холодів їм все ж вдасться закінчити обидві будівлі, і спокій в їхньому центрі знайдуть одразу пів тисячі переселенців.

Прихисток для тих, хто втратив усе через війну: на Буковині розбудовують кризовий центр

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