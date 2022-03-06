На Буковині переселенців селять у синагозі: є спальні місця, продукти та одяг (фото)

На Буковині переселенців селять у синагозі: є спальні місця, продукти та одяг (фото)

Людей розміщують навіть у молебному залі.

Єврейська община Чернівців приймає переселенців із прифронтових областей. У синагозі забезпечують спальними місцями, продуктами харчування та теплими речами.

Про це 6 березня повідомила Чернівецька ОДА.

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Людей розміщують навіть у молебному залі. Крім того, у разі необхідності, лікарі общини можуть надати безкоштовну медичну та психологічну допомогу.

Зазначимо, що Буковина прихистила вже майже 22 тисячі вимушених переселенців, серед них понад 6,5 тисячі дітей.