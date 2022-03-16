На Буковині у п'яних водіїв вилучили уже 50 автомобілів та відправили на потреби ЗСУ

Також для армії в області вилучили ще 300 автівок з державних органів влади та фізичних осіб.
На Буковині у п’яних водіїв вилучають авто на потреби ЗСУ. За період військового стану в області позбулися своїх автівок вже пів сотні кермувальників, які сіли за кермо напідпитку.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Рішення про таку конфіскацію машин прийняли на засіданні військового штабу. На нетверезих водіїв патрульні спочатку складають адмінпротокол. Потім транспорт забирають на штрафмайданчик, а звідти вже відправляють на позиції наших військових.
Також для армії в області вилучили ще 300 автівок з державних органів влади та фізичних осіб.
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