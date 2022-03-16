Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Буковині у п'яних водіїв вилучили уже 50 автомобілів та відправили на потреби ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
3228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Буковині у п'яних водіїв вилучили уже 50 автомобілів та відправили на потреби ЗСУ

Національна поліція України

Також для армії в області вилучили ще 300 автівок з державних органів влади та фізичних осіб.

На Буковині у п’яних водіїв вилучають авто на потреби ЗСУ. За період військового стану в області позбулися своїх автівок вже пів сотні кермувальників, які сіли за кермо напідпитку.

Про це повідомляє кореспондент ТСН. 

Рішення про таку конфіскацію машин прийняли на засіданні військового штабу. На нетверезих водіїв патрульні спочатку складають адмінпротокол. Потім транспорт забирають на штрафмайданчик, а звідти вже відправляють на позиції наших військових.

Також для армії в області вилучили ще 300 автівок з державних органів влади та фізичних осіб.

Читайте також:

Зеленський виступив зі зверненням до Конгресу США

Зеленський виступив зі зверненням до Конгресу США
Наступна публікація