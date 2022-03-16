На Буковині у п'яних водіїв вилучили уже 50 автомобілів та відправили на потреби ЗСУ

На Буковині у п'яних водіїв вилучили уже 50 автомобілів та відправили на потреби ЗСУ

Також для армії в області вилучили ще 300 автівок з державних органів влади та фізичних осіб.

На Буковині у п’яних водіїв вилучають авто на потреби ЗСУ. За період військового стану в області позбулися своїх автівок вже пів сотні кермувальників, які сіли за кермо напідпитку.

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Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Рішення про таку конфіскацію машин прийняли на засіданні військового штабу. На нетверезих водіїв патрульні спочатку складають адмінпротокол. Потім транспорт забирають на штрафмайданчик, а звідти вже відправляють на позиції наших військових.

Також для армії в області вилучили ще 300 автівок з державних органів влади та фізичних осіб.

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