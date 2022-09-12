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На Буковині всім переселенцям однієї громади виділили по будинку для життя

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На Буковині всім переселенцям однієї громади виділили по будинку для життя

Розселити переселенців у окремі будинки змогли в одній із буковинських громад, тут готові прийняти ще 100 людей.

Багато місцевих із Буковини роками заробляють гроші за кордоном, і хати стояли пусткою, тож більшість дозволила пустити до них тих, хто тікав від війни, йдеться в ТСН.

Василю - 78, його дружині – 75, їм через війну довелося тікати з рідної Донеччини. Валентині переїзд дався нелегко, а от Василь не натішиться. «Я вже звик, аж не хочу їхати, як вдома», - каже чоловік.

Власник будинку, де мешкає подружжя, живе в іншому місті, дім стояв пусткою, тож чоловік вирішив прихистити людей. Тепер лише привозить їм газ у балонах, а далі вони ґаздують самі. Та найбільше ж радіють новим друзям. «Таких людей я ще не бачив, чесне слово. Ми перший день приїхали – і вже несуть, несуть - і сметану, і сир, і молоко», - розповідає Василь.

Аби віддячити за гостинність, тепер щодня ходить до сусідів допомагати. «Косити в городі, картоплю будемо вибирати разом. Це ми, як одна сім’я», - каже він.

Усі 160 переселенців тут мешкають у приватних будинках, кажуть очільники Рукшинської громади. Більшість селян роками на заробітках і хати стояли пусткою, тож як почалася війна, погодилися прихистити людей. «Наші люди дуже віднеслися з розумінням. Вони мають мати особистий простір, у комунальних установах людям незручно», - переконаний заступник голови Рукшинської громади Валерій Мариняк.

Сестри Ольга та Кристина не можуть натішитися своїй домівці, бо перед тим кілька місяців жили у школах. Кажуть, лише тут їхня найменша дитина перестала здригатися уві сні і згадувати, як тікала з Лисичанська з-під обстрілів. «Вона злякалася так, що вночі спати не могла, плакала постійно. Прилетів снаряд у сусідній будинок, вибух стояв жахливий, а потім побачили, що цілий під’їзд склався», - розповідає Кристина.

До нової домівки, де тихо і не чути постійних сирен, діти звикли швидко. А дорослі вже провели до хати Інтернет і накрутили консервацій, зимувати планують тут.

У громаді готові прийняти ще до тисячі переселенців, з продуктами та речами допомагають місцеві та волонтери. З роботою теж не буде проблем, адже сюди із зони бойових дій переїхало кілька великих підприємств. Але попри те, що усе склалося якнайкраще, усі переселенці мріють про повернення додому.    

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