На Буковині засуджений з в'язниці "зливав" Росії позиції ЗСУ під Бахмутом: хотів потрапити на обмін

У Чернівецькій області засуджений з колонії зливав Росії дані про місця дислокації ЗСУ під Бахмутом. Таким чином він хотів, щоб окупанти включили його в списки на обмін.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, засудженому залишилось сидіти у колонії лише рік. Проте він вирішив співпрацювати з російськими окупантами, щоб ті внесли його в список на обмін. Зрадник мав інформаторів із кримінальних кіл Донецької області, з якими він приховано спілкувався по мобільному телефону. Вони повідомляли йому про місця дислокації ЗСУ, а той зливав інформацію окупантам.

"За таку співпрацю російська спецслужба "гарантувала" своєму поплічнику внести його до списку обміну на українських полонених. Тим самим кримінальник розраховував виїхати до рф без подальшого відбування покарання на території країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Затримання зрадника у колонії / Фото: СБУ

СБУ викрила ворожого інформатора. За державну зраду його засудили на 15 років позбавлення волі.

Як додали правоохоронці, зрадником виявився уродженець Донецької області, який відбував покарання за торгівлю наркотиками. Спочатку він відбував покарання у Торецькій виправній колонії, проте через війну його евакуювали на Буковину.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть військового, який здавав Росії місця дислокації ЗСУ та передавав секретну інформацію.

Читайте також: