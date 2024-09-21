На Бєлгородщині цивільний з рушниці збив російський дрон – перехоплення ГУР

У Белгородському районі РФ цивільний з рушниці збив російський дрон.

Про це свідчить перехоплена розповідь мешканця Бєлгородщини з грайворонського напрямку про збиття цивільним російського дрону.

"Вже було таке, з рушниці збив дрон, його спіймали, рушницю відібрали, сказали, це наш дрон, а ти збив", – йдеться в аудіоперехопленні.

#ГУРперехоплення ‼️ «УЖЕ БЫЛО ТАКОЕ, С РУЖЬЯ СБИЛ ДРОН, ЕГО ПОЙМАЛИ, РУЖЬЕ ОТОБРАЛИ, СКАЗАЛИ, ЭТО НАШ ДРОН, А ТЫ СБИЛ» Перехоплена розповідь цивільного з грайворонського напрямку про збиття цивільним дрону. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 21 вересня 2024 р.

У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що вночі ЗСУ потужно вразили два військових арсенали РФ. Зокрема, йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів.

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