В Бєлгородській області ліквідовано російську пропагандистку Ганну Прокоф'єву. Вона була військкором "Першого каналу".

Про це повідомив російський Z-блогер Романов.

Він назвав її "сміливою, чесною і порядною людиною", яка є "професіоналом" своєї справи. Більше, як то кажуть, не буде.

"Прокоф'єва назавжди перестала брехати у районі населеного пункту Демидівка під час "виконання редакційного завдання". Таким чином вона приєдналася до групи путінських державних пропагандистів зі "Зірки" та "Известий", яких було ліквідовано 24 березня після точної ракетної атаки ЗС України під Куп'янськом", – акцентував журналіст Юрій Бутусов.

Ідейна росіянка жартувала, що працює біля кордону з Україною, а точніше, мовляв, "країною 404". Напевно, її почуття гумору гідно оцінять у пеклі.

В Бєлгородській області ліквідовано російську пропагандистку Ганну Прокоф'єву.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня ЗСУ знищили 907 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових.

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