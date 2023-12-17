На Бєлгородщині відбувся бій з окупантами: у ГУР розповіли деталі

Російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков увечері, 17 грудня, поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено Бєлгородської області.

За його словами, на околицях села відбувся стрілецький бій. Гладков запевнив, що "ситуація під контролем" і "жертв немає", але визнав, що є руйнування: пошкоджено один приватний житловий будинок та альтанку, а також лінії електро- та газопостачання.

Теребрено на карті

У ГУР відреагували на цю інформацію. За інформацією розвідки, це противники кремлівського режиму здійснили атаку на Бєлгородщині. Очевидно, йдеться про російських добровольців, які воюють на стороні України

"Головне управління розвідки підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєрєбрєно Бєлгородської області", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки було знищено взводний опорний пункт російських військ.

"Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах", – зазначили у ГУР.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді ліквідували одного з керівників окупаційної адміністрації Харківщини.

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