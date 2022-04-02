"На це було страшно дивитися": моторошні деталі про звільнені Ірпінь та Бучу у Київській області

"На це було страшно дивитися": моторошні деталі про звільнені Ірпінь та Бучу у Київській області

Ірпінь, Буча, Гостомель стали форпостом Києва – бої у цьому трикутнику тривали цілий місяць.

Російські війська продовжують відступати з Київської області. Разом зі своєю технікою вони вивозять викрадені авто і награбоване майно. Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна — звільнені ЗСУ. Трохи пізніше до них додалися Ворзель, Гостомель, Буча й Іванків.

Повертатися до звільнених міст і сел поки не можна — там все ще небезпечно. У Бучі, наприклад, росіяни під час відступу замінували кондитерську фабрику та отруїли їжу. Міський голова Києва Віталій Кличко не радить поки що вертатися й до столиці.

Перші повідомлення про контрнаступ українських військ з’явилися 19–20 березня. 22 березня ЗСУ вибили росіян з Макарова, селища біля Житомирської траси, і з села Мощун біля Пущі-Водиці, на північний схід від міста Ірпінь, за однойменною річкою. Власне, річка й стала основним бар’єром, на який опиралися оборонці Києва на правому березі.

Який вигляд має звільнений Ірпінь?

Через підрив дамби біля села Демидів річка Ірпінь, води якої раніше закачували у Київське море, розлилася та заблокувала дорогу для техніки ворога північніше від міста Ірпінь. Підійти до столиці тепер можна було тільки там або значно південніше. Усі три мости через ріку (на Житомирській, Ірпінській і Варшавській трасах) підірвали у перші дні війни.

23 березня з’явилися перші повідомлення про “оточення” російського угруповання в Бучі та Ірпені. Українські війська відтіснили росіян до Бородянки та вийшли на околиці Варшавської траси. Саме тут проходив знаменитий російський конвой, це основна лінія постачання російського угруповання в Ірпені та Бучі. Так українські військові дістали змогу обстрілювати російську техніку на цьому відрізку дороги й нищити тили російської армії під Києвом. Протягом наступних трьох днів тривала військова операція довкола Ірпеня-Бучі. Вже 28 березня з’явилося офіційне повідомлення про звільнення Ірпеня.

Внаслідок обстрілів російських окупантів в місті Ірпінь на Київщині, зруйновано 50% будівель.

Комунальні служби вже починають ремонатувати критичну інфраструктуру. Про це під час телемарафону повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Основне завдання зараз – ми збираємо наших мешканців, які загинули. Їх приблизно до 200 людей. Хоронитимемо їх. Інформуватимемо родичів про них. Звичайно, ми зараз проситимемо багатьох, щоб нам допомогли з технікою, людськими ресурсами… 50% міста, на жаль, зруйновано. Потрібно ще багато часу і роботи, щоб це відновити. З усіма комунальними службами ми на контакті, всі починають вже потроху збиратися і ремонтуватимуть критичну інфраструктуру", - зауважив він.

За попередніми даними, в Ірпені загинули до 300 цивільних та до 50 військових, а також є факти про знущання із жінок.

Про це під час пресбрифінгу в українському медіацентрі повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися…", - сказав Маркушин.

На запитання представників ЗМІ, чи правдивою є інформація, що ворожі війська насильно утримували людей в Ірпені у підвалах, змушували роздягнутись і тримали там багато днів, Маркушин сказав: "Я сьогодні розмовляв з нашими мешканцями, які вийшли з цих підвалів. Я на 100% підтверджую інформацію".

"Вони не тільки роздягали, обшукували їх. У нас є деякі факти про знущання над жінками", - наголосив мер Ірпеня.

Крім того, російські окупанти розстріляли в Ірпені відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковського.

До цього світ шокувала новина, що в Ірпені російські окупант вбили літного чоловіка, який доглядав за 13 котами.

А 27 березня в Ірпені окупанти вбили завідувачку дитячого садка "Віночок", яка виростила пів міста, та її чоловіка.

Буча, Гостомель та сусідній Ірпінь від перших днів війни перебували під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Окупанти не милували нікого і нічого. Вони обстрілювали нові багатоквартирні будинки, затишні котеджі, будинки старожилів цих гарних передмість Києва. Вони вбивали, викрадали і катували мирних громадян, ґвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці. Після себе на Київщині окупанти залишили чимало руїн і трупів своїх військових, які вони покинули. В Ірпені, Бучі та Гостомелі, кажуть наші військові, путінські нелюди неодноразово влаштовували пастки, мінуючи тіла загиблих.

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1 квітня мер передмістя Бучі Київської області Анатолій Федорук заявив, що місто звільнено від російських окупантів. Його звернення опублікувала у Facebook міськрада Бучі.

"Дорогі друзі, шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади як день звільнення від російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісним і велика перемога наших Збройних сил на Київщині. І ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Слава кожному українцю, незалежно від того, у якому куточку України він зараз перебуває!" - сказав Федорук.

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Під час визволення від окупантів Бучі загинув колишній мер Сміли, що на Черкащині, Олексій Цибко. Про загибель ексмера повідомила його похресниця Анастасія Герасименко.

"Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій", – написала Герасименко.

Який наразі вигляд має Буча, можна зрозуміти, дивлячись на фото

Associated Press

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