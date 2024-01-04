На Черкащині чоловік "зливав" окупантам інформацію про ППО та українських військових: як його покарали

На Черкащині місцевий мешканець передавав російським окупантам інформацію про розташування українських військових та систем ППО. За це він проведе у в’язниці дев’ять років.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, з травня 2023 року чоловік передавав окупантам інформацію про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ. Крім того, “зливав” він і системи ППО на Черкащині. За це він отримував грошову винагороду.

“До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану “роботу” 27 600 гривень. До вироку суду він перебував під вартою. За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловік, який ніколи не служив, злякався і втік з військкомату.

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