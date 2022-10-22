На Черкащині повідомили про влучання і закликали до "жосткої" економії електроенергії

Через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області наразі Уманщина без світла.

На Черкащині ОВА підтвердила влучання ракети по енергооб'єкту і закликали до "жосткої" економії.

Про це написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в низці областей. Серед них і Черкаська. На фоні того, що ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі країни. Тому в області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії", - написав він.

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Також повідомив, що через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області наразі Уманщина без світла.

"Звертаюсь до кожного з вас: максимально економимо електроенергію. Майте про запас воду і продукти. Стежте за зарядом засобів зв'язку. Не вмикайте обігрівачі - натомість тепліше одягайтеся. Ситуація надкритична! Заощаджуємо! Усі! Жорстко!" - наголосив Табурець.

Нагадаємо, що раніше радник Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив, що усі п'ять ракет, що летіли на Київ у першому залпі, збиті. Проте зазначив, що Рівне, Луцьк, Хмельницький, Одеська та Київська області були прильоти.

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