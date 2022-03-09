На Черкащині в аварію потрапив евакуаційний автобус, який перевозив дорослих та дітей

На Черкащині в аварію потрапив евакуаційний автобус, який перевозив дорослих та дітей

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п’ятеро дорослих, яких доправлено до лікарні.

В Черкаській області біля міста Городище в ДТП потрапив автобус з евакуйованими людьми. В салоні перебували дорослі та діти.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Черкаській області.

Зазначається, що повідомлення про аварію надійшло на оперативну лінію 102 близько восьмої години вечора.

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«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п’ятеро дорослих, яких доправлено до лікарні для надання медичної допомоги», - уточнили правоохоронці.

Зараз на місці події працюють працівники поліції, медики та рятувальники. Рух транспорту обмежено до усунення наслідків ДТП.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні вдалося евакуювати 40 тисяч жінок та дітей. Намагалися 100 тисяч, але через дії окупантів зробити це не вдалось.

ТСН.ua