На Черкащині застосовані аварійні відключення світла внаслідок ракетних обстрілів – ОВА

У Черкаській області попередили про аварійні відключення світла внаслідок пошкодження об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"У зв'язку з ворожими атаками по енергоінфраструктурі країни, на Черкащині застосовані аварійні відключення електроенергії. Друзі, прошу всіх налаштуватися на екстремальні умови роботи й побуту. Повітряна тривога триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві та області запроваджують екстрені відключення світла, графіки не діють.

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