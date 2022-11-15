На Черкащині застосовані аварійні відключення світла внаслідок ракетних обстрілів – ОВА

У області триває повітряна тривога.
У Черкаській області попередили про аварійні відключення світла внаслідок пошкодження об'єктів інфраструктури.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"У зв'язку з ворожими атаками по енергоінфраструктурі країни, на Черкащині застосовані аварійні відключення електроенергії. Друзі, прошу всіх налаштуватися на екстремальні умови роботи й побуту. Повітряна тривога триває", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві та області запроваджують екстрені відключення світла, графіки не діють.
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