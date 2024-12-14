На Черкащині знищено 25 "Шахедів": уламки пошкодили лінію електропостачання

Окупанти тероризували регіон майже 10 годин.
Вночі у Черкаській області знищено 25 ворожих безпілотників.
Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.
За його даними, уламками було пошкоджено лінію електропостачання.
"Від вечора наше небо знову розривали російські БпЛА. І так майже десять годин поспіль", – вказав він.
За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 25 "Шахедів". Минулося без потерпілих.
"В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання – ремонтники спрацювали оперативно", - додав він.
Нагадаємо, росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Зокрема, безпілотники запустили по Києву.
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