На Черкащині знищено 25 "Шахедів": уламки пошкодили лінію електропостачання

Вночі у Черкаській області знищено 25 ворожих безпілотників.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

За його даними, уламками було пошкоджено лінію електропостачання.

"Від вечора наше небо знову розривали російські БпЛА. І так майже десять годин поспіль", – вказав він.

За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 25 "Шахедів". Минулося без потерпілих.

"В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання – ремонтники спрацювали оперативно", - додав він.

Нагадаємо, росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Зокрема, безпілотники запустили по Києву.

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