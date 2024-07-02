На Чернігівщині чоловік з переломом ключиці не прийшов до ТЦК: як його покарали

У Чернігівській області військовозобов’язаного чоловіка засудили на три роки позбавлення волі з двома роками іспитового строку за ухилення від мобілізації. Під час ВЛК у нього виявили перелом ключиці й визнали придатним до служби, але він не прийшов до Терцентру комплектування і соцпідтримки в дату, вказану в бойовій повістці.

Вирок 26 червня виніс Деснянський районний суд Чернігова, він є в базі ЄРДР.

Під час ухвалення рішення судді взяли до уваги певні пом’якшуючі обставини.

Згідно з матеріалами справи, в серпні 2023-го чоловік прийшов до ЦНАПу в Чернігові, щоб виписатися з квартири, а звідти його направили до ТЦК. Після перевірки даних він пройшов медогляд: лікарі встановили йому діагноз "консолідований перелом правої ключиці", проте вказали, що це не звільняє його від виконання військового обов’язку під час воєнного стану.

Так, чоловіка визнали придатним до військової служби та виписали повістку, згідно з якою він мав через п'ять днів з'явитися до ТЦК. Але у зазначену дату військовозобов'язаний мешканець Чернігівщини не прийшов, а врешті-решт потрапив на суд.

Під час розгляду справи він розповідав, що пізніше "приносив до ТЦК медичні документи про свій хворобливий стан, але їх не дивилися". За його словами, висновок ВЛК він не оскаржив, бо "не знав законодавства".

Судді врахували обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченого: не притягувався до кримінальної відповідальності, дійсно має хворобливий стан. Зазначається, що перелом чоловіку прооперовували, тому він потребує лікування.

Однак жителя Чернігівщини визнали винним в ухиленні від військової служби під час мобілізації за ст. 366 ККУ та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком у два роки. На вирок ще може бути подано апеляційну скаргу.

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