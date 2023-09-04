На Чернігівщині до 12 років засудили солдата РФ, який катував людину, щоб "вибити" дані про ЗСУ – фото

У Чернігівській області до 12 років в'язниці засудили солдата російської армії, який вчиняв тортури над місцевим жителем окупованого села Лукашівка, щоб "вибити" інформацію про військових ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, прокурор у суді довів, що 14 березня 2022 року під час тимчасової окупації с. Лукашівка Чернігівського району двоє військовослужбовців РФ незаконно затримали місцевого мешканця. Вони застосовували до нього фізичне насильство, щоб дізнатись інформацію про розташування позицій українських військових.

Засуджений російський солдат. / Фото: Офіс генерального прокурора

"Не отримавши необхідних даних, окупанти вивели чоловіка на територію присадибної ділянки, повалили на землю та почали бити його. Потім обвинувачений наніс удар прикладом автомату по голові потерпілого, а другий військовослужбовець РФ вистрілив йому в ногу з вогнепальної автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, російський льотчик, який перегнав до України вертоліт Мі-8, вперше заговорив та звернувся до громадян РФ.

Читайте також: