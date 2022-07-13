На Чернігівщині керівник колонії під час війни випустив з установи "злодія в законі"

В Україні правоохоронці затримали та повідомили про підозру керівнику колонії, який на початку війни незаконно випустив на волю “злодія в законі”.

На Чернігівщині керівник колонії на початку війни випустив на волю злодія в законі. Тепер чоловік сам постане перед судом.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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Як стало відомо, керівник колонії, розташованої на Чернігівщині, віддав незаконний наказ про те, щоб випустити з державної установи “злодія в законі”.

“Встановлено, що посадовець, після початку російської агресії віддав усний незаконний наказ відпустити “злодія у законі”, який чекав на вирок суду за обвинуваченням у вбивстві у СІЗО, що розташоване на території колонії. У березні “злодія в законі” було затримано при спробі перетину державного кордону з Республікою Молдова у Вінницькій області. ДБР підозрює посадовця у пособництві у втечі з під варти”, - повідомили в пресслужбі ДБР.

Там також додали, що наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, що мешканці Маріуполя продовжують виявляти міни у самому центрі міста.

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