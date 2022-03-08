На Чернігівщині на ворожій міні підірвався автобіль з 6 людьми, дорослі загинули, діти отримали важкі поранення

На Чернігівщині на ворожій міні підірвався автобіль з 6 людьми, дорослі загинули, діти отримали важкі поранення

Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів.

У понеділок, 7 березня, на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні, яку розмістили російські солдати.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

На жаль, усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів. Зі слів очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям.

"Протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року", - зазначила вона.

Українська омбудсменка звернулася до міжнародних партнерів із закликом, що державу-терористку має бути зупинено усіма доступними і можливими шляхами. Також вона знову попросила країни-члени НАТО закрити небо над Україною.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

Читайте також: