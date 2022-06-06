На Чернігівщині нейтралізували злочинців, яких росіяни залучили до підривної діяльності (фото)

Засоби ураження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.
СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.
У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.
"Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ", - зазначають у СБУ.
Під час обшуків осель зловмисників також виявлено:
- снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,
- бойові осколкові гранати,
- набої до стрілецької зброї,
- оптичні приціли та прилади нічного бачення
Наразі всі учасники групи затримані. Щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, питання вирішують.
Нагадаємо, росіяни посилили диверсійну роботу, набравши людей з окуповних територій, які володіють українською.
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про боротьбу з колаборантами і мародерами, а також про легалізацію зброї в Україні.
Читайте також:
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини
- "Сотні тисяч вбитих з нашого боку": Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті