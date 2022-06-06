На Чернігівщині нейтралізували злочинців, яких росіяни залучили до підривної діяльності (фото)

На Чернігівщині нейтралізували злочинців, яких росіяни залучили до підривної діяльності (фото)

Засоби ураження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.

У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

"Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ", - зазначають у СБУ.

Під час обшуків осель зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,

бойові осколкові гранати,

набої до стрілецької зброї,

оптичні приціли та прилади нічного бачення

Наразі всі учасники групи затримані. Щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, питання вирішують.

Нагадаємо, росіяни посилили диверсійну роботу, набравши людей з окуповних територій, які володіють українською.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про боротьбу з колаборантами і мародерами, а також про легалізацію зброї в Україні.

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