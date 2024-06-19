На Чернігівщині окупанти скинули вибухівку просто на житловий будинок – є потерпілий

Війська окупаційної армії Росії вранці 19 червня скинули вибухівку просто на житловий будинок на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок. 55-річний власник будинку зазнав осколкових поранень ніг. Доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни відрізали голову українському військовому і залишили її на автівці – моторошні подробиці звірств окупантів.

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