На Чернігівщині окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна

На Чернігівщині окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна

Керівник Чернігівської області звернувся з проханням до місцевих жителів не публікувати фото та відео “прильотів”

Вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом”, - йдеться у повідомленні.

Керівник області звернувся з проханням до місцевих жителів не публікувати фото та відео “прильотів”.

Нагадаємо, в суботу, 25 червня, під час оголошеної близько 3.30 повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО.

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