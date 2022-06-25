На Чернігівщині окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна

Керівник Чернігівської області звернувся з проханням до місцевих жителів не публікувати фото та відео “прильотів”
Вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області.
Про це повідомив у Telegram-каналі голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом”, - йдеться у повідомленні.
Керівник області звернувся з проханням до місцевих жителів не публікувати фото та відео “прильотів”.
Нагадаємо, в суботу, 25 червня, під час оголошеної близько 3.30 повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО.
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