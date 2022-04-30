На Чернігівщині подекуди заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні - ОВА

На Чернігівщині подекуди заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні - ОВА

У поминальні дні заборонено відвідувати кладовища на деокупованих територіях області.

У Чернігівській області під час поминальних днів діє заборона на відвідування населенням кладовищ на територіях, які тимчасово були окуповані російськими військами.

Відповідне розпорядження видав 28 квітня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Заборона не стосується представників Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників комунальних служб для виконання службових завдань.

Нагадаємо, у ДСНС дали поради, які можуть врятувати життя під час відвідування цвинтарів та вшанування пам’яті померлих.

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