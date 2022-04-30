Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Чернігівщині подекуди заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні - ОВА

Дата публікації
Перегляди
695
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Чернігівщині подекуди заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні - ОВА

pixabay.com

У поминальні дні заборонено відвідувати кладовища на деокупованих територіях області.

У Чернігівській області під час поминальних днів діє заборона на відвідування населенням кладовищ на територіях, які тимчасово були окуповані російськими військами.   

Відповідне розпорядження видав 28 квітня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Заборона не стосується представників Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників комунальних служб для виконання службових завдань.

Нагадаємо, у ДСНС дали поради, які можуть врятувати життя під час відвідування цвинтарів та вшанування пам’яті померлих.

Читайте також:

Українців просять утриматися від походів на кладовища в поминальні дні

Українців просять утриматися від походів на кладовища в поминальні дні
Наступна публікація